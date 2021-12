Itaratim recebe caminhão de doações arrecadadas pelas Voluntárias Sociais

O município de Itarantim recebeu, nesta sexta-feira (15), um caminhão de doações contendo alimentos (feijão, leite em pó, café, açúcar e molho de tomate), toalhas de banho, cobertores, lençóis, colchões e brinquedos, dentre outros produtos arrecadados pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). A ação contemplou a população atingida pelas fortes chuvas que caíram na sede municipal durante a noite de terça (12) e na madrugada da última quarta (14).

“Em um momento como este, é fundamental exercitar o olhar para o próximo e todas as suas necessidades. As famílias de Itarantim que estão passando por dificuldades merecem um olhar repleto de atenção e cuidado”, afirmou a primeira-dama do Estado e presidente das VSBA, Aline Peixoto.

Uma equipe de técnicos da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil da Bahia (SUDEC) está na região para avaliar os estragos causados pela tempestade. A precipitação chegou a 110 milímetros em poucas horas, alagando casas e destruindo muros e pavimentação das ruas. Atingindo uma altura de 1,5 metro, a chuva danificou equipamentos públicos, além de provocar estragos em 100 casas, de acordo com levantamento da prefeitura local.

