Itapetinga ganha novo Ponto SAC

O município de Itapetinga, que nesta terça-feira comemora 65 anos de emancipação, será beneficiado com um Ponto de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). A unidade, primeira do tipo a ser instalada na cidade, foi entregue à população pelo governador Rui Costa, nesta segunda-feira (11). Localizada na Avenida Presidente Kennedy, na área central da cidade, com funcionamento das 7h às 13h, a unidade foi construída a partir de um investimento de cerca de R$ 720 mil.

“Estamos descentralizando a cidadania e a qualidade do atendimento às pessoas, estimulando que a população tenha acesso aos documentos de forma mais rápida, sem que haja a necessidade de gastar dinheiro indo para outras cidades”, disse o governador Rui Costa, durante a inauguração do novo Ponto SAC.

O superintendente do SAC , Carlos Henrique Martins, explicou que a unidade irá garantir o acesso a documentos essenciais para o exercício da cidadania, tais como Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Antecedentes Criminais e Cadastro de Pessoa Física (CPF), para os quase 80 mil itapetinguenses e os mais de 100 mil moradores de municípios da região. A unidade contará, ainda, com atendimento do SineBahia.

O novo Ponto SAC terá 19 colaboradores e capacidade de realizar mais de 8.100 atendimentos por mês, segundo o seu gestor. “A população beneficiada vai ter acesso a grande maioria dos serviços, inclusive com a incorporação de ações do DETRAN-BA (Departamento de Trânsito de Trânsito da Bahia) e do PLANSERV (Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Bahia), que não estavam inclusas em unidades como esta”, acrescentou.

adblock ativo