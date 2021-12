Itapetinga e Itamaraju disputam final do Intermunicipal

Começa neste domingo (9), às 15h, a final do Campeonato Intermunicipal 2018, com a disputa entre Itamaraju e Itapetinga, que venceram nos pênaltis os confrontos das semifinais. Os times possuem dois títulos na competição e lutam pelo tricampeonato. O de Itamaraju, após perder no tempo regulamentar para Santo Amaro, garantiu nas penalidades a classificação para a final. A situação foi a mesma para o time de Itapetinga, que também perdeu para Euclides da Cunha, mas, na disputa por pênaltis, venceu na casa adversária e se garantiu para a final. Por ter feito a melhor campanha, a seleção de Itamaraju terá o apoio da torcida e fará o jogo de volta em casa, no dia 16 de dezembro. O jogo terá transmissão ao vivo pela TVE e redes sociais da emissora.

