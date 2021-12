Itapetinga e Euclides da Cunha disputam a semifinal do Campeonato Intermunicipal

A semifinal do Campeonato Intermunicipal 2018 será neste domingo (25), a partir das 15h, entre os times Itapetinga e Euclides da Cunha, no estádio Municipal de Itapetinga, conhecido como Primaverão. A partida da 15ª rodada do campeonato terá como árbitro o feirense Reinaldo de Santana e será transmitida pela TVE e pelos seus canais de rede social, com exclusividade.

Nesta edição, a seleção de Itapetinga jogou 14 vezes e obteve nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. No seu último jogo, nas quartas de final, o time empatou sem gols contra Itambé, mas conseguiu garantir a vaga nas semifinais, vencendo a partida por 4 a 2 nos pênaltis. Já o Euclides da Cunha, é o líder na classificação geral da competição e busca o título inédito. No seu confronto das quartas, goleou em casa o seu adversário por 7 a 1. Em 14 jogos, os euclidenses tiveram 12 vitórias e dois empates.

