Itacaré sedia o I Festival Boa Música

A primeira edição do Festival Boa Música, em Itacaré, reunirá nomes como Armadinho Macedo e Adaury Mothé Trio, além de diversos artistas da região, nos dias 15 e 16 de novembro. Com acesso gratuito, o evento idealizado pela prefeitura municipal terá como destaque as manifestações culturais locais, como rodas de capoeira, e apresentações de grupos culturais percussivos, desfile de fanfarras e workshop de música.

Nos dois dias, o evento contará com uma extensa programação, incluindo as bandas Meu Som Instrumental, Pecados Capitais, Banda Quente; a cantora Sandy Will e banda e o saxofonista Rodney Roque. Já os estilos musicais MPB e Bossa Nova terão seus representantes nas vozes de Laís Marques, Ronara Criola, Marcos Abaga, Reginaldo Natureza, Banda Sparta, Padre Ednaldo, Aram e Banda Raiô.

Durante o dia, jazz e blues no pôr do sol, no palco em homenagem a Elza Soares (Ponta do Xaréu), e à noite os palcos batizados de Tom Jobim (Praça Santos Dumont), João Gilberto (Rua da Pituba), Vinícius de Moraes (Passarela da vila) e Dorival Caymmi (Orla de Itacaré), traz nomes da Bossa Nova, MPB, Jazz e Blues.

Abertura

O festival será aberto às 18h, na Praça Santos Dumont, do dia 15/11, com o grupo de capoeira Tribo no Porto, fundado no bairro Porto de Trás. Depois será a vez do grupo feminino de percussão Dedo de Moça levar pelas ruas da cidade samba-reggae, funk, ijexá, samba-enredo e baião. A concentração será na Praça das Mangueiras.

Já no sábado (16), a capoeira será representada pelo grupo Tribo Unida, do Bairro Novo, que apresentará a união entre música e movimentação cultural da arte secular de origem africana. Em seguida, a Fanfarra de Percussão de Taboquinhas (FANPET) apresentará a musicalidade local entre as praças das Mangueiras e Santos Dumont. Ainda no segundo dia do festival. Irão se apresentar o grupo Bicho Caçador, de origem quilombola, considerado a principal manifestação cultural da região.

O evento contará, também, com um workshop de música, que terá como moderadores a DJ Naira Galvão e o maestro Claudio Raimundo. O debate terá como foco a teoria musical, percepção, harmonia, criação, análise, história, apreciação e estética, traduzidos em simbologias, estruturas, exemplos práticos e novas propostas. A ação trará ilustrações compostas de exemplos tradicionais e atuais, do repertório erudito e/ou popular, com especial ênfase à produção musical brasileira, tendo como base ritmos como jazz, blues, bossa nova e MPB. As sessões serão realizadas das 9h às 11h e das 13h às 15h, na Casa dos Conselhos (Antiga Bola de Neve).

O Festival Boa Música conta com patrocínio do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa), e apoio da Cervejaria Eisenbahn.

PROGRAMAÇÃO:

15/11 (Sexta-feira)

* 18h – Apresentação do Grupo de Capoeira Tribo do Porto na praça Santos Dumont;

* 19h - Cortejo com o Grupo Cultural Dedo de Moça - concentração na praça das mangueiras, saída às 19:30 com chegada na praça Santos Dumont.

16/11 (Sábado)

* 18 h – Apresentação da Capoeira Tribo Unida na Praça Santos Dumont;

* 19 h - Cortejo FANPET - Fanfarra de Percussão de Taboquinhas. Concentração na praça das mangueiras. Saída às 19:30 com chegada na praça Santos Dumont;

* 19h30 – Apresentação Bicho caçador na Passarela da Villa e às 20 h na praça Santos Dumont.

WOKSHOP

16/11 (Sábado)

Local: Casa dos Conselhos (Antiga Bola de Neve).

Horário: 9h às 11h e das 13h às 15h.

