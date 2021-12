Irmãs recém-nascidas morrem ao serem atacadas pelo cachorro da família

Duas irmãs gêmeas recém-nascidas morreram após o cachorro da própria família atacá-las. O caso aconteceu no município baiano de Piripá (a 638 km de Salvador), nesta terça-feira, 23.

Segundo informações do Calila Notícias, ao ouvir o barulho do ataque, a mãe correu para socorrer os bebês. Porém uma das bebês já estava morta. A outra menina chegou a ser socorrida por uma amiga da família para o Hospital Municipal Maria Pedreira Barbosa, mas não resistiu aos ferimentos.

Os corpos foram removidos para o IML de Vitória da Conquista por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. O enterro de Anne e Analú, que tinham apenas 26 dias de nascidas, aconteceu no final da tarde desta terça, no cemitério da Saudade Dois, em Piripá.

Em nota divulgada pelas redes sociais, a Prefeitura de Piripá lamentou o falecimento das crianças e se solidarizou com os pais identificados como Elaine e Régis.

adblock ativo