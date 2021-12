Instalação de policlínica em Conquista é discutida entre o governador e prefeitos

A instalação da Policlínica Regional de Vitória da Conquista foi tema de discussão entre o governador Rui Costa e 11 prefeitos da região, nesta terça-feira (19). Durante a reunião, os participantes pontuaram questões referentes à construção do equipamento e à definição do consórcio que os municípios irão integrar. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, que também participou do encontro, destacou que cerca de 600 mil baianos serão beneficiados com a instalação da policlínica. “A reunião foi muito proveitosa e no próximo encontro, marcado para sexta-feira (22), iremos definir os municípios que irão integrar o consórcio de Vitória da Conquista e o de Itabuna, quando também será realizada a assinatura do contrato”, disse o gestor.

O prefeito de Iguaí, Ronaldo Moitinho, já sinalizou que irá integrar o consórcio de Vitória da Conquista. “O nosso município fica a cerca de 115 quilômetros de Conquista, o que facilita o acesso da população. Com certeza, a policlínica irá resolver vários problemas de saúde de todos os municípios da região. É uma grande conquista”.

A Policlínica de Regional Vitória da Conquista irá ofertar serviços que contemplam consultas em até 18 especialidades diferentes, além de exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ecocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia e colonoscopia. A unidade faz parte dos Consórcios Públicos de Saúde, iniciativa do Governo do Estado para regionalizar a prestação de serviço de alta qualidade em saúde para a população do interior baiano, evitando, com isso, que os pacientes se desloquem para os grandes centros em busca destes serviços.

As obras e os equipamentos das unidades são custeados com recursos financeiros do Governo do Estado, enquanto a manutenção mensal será dividida da seguinte forma: 40% para o Estado e os 60% restantes divididos proporcionalmente entre os municípios consorciados.

adblock ativo