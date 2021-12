Inspetor da PRF morre após complicações causadas por acidente de carro

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Olavo de Oliveira Pinho, 66, morreu na manhã deste domingo, 4, na cidade de Jequié (distante a 365 km de Salvador), no Sudoeste do estado. A causa da morte teria sido uma hemorragia interna, sofrida após um acidente de carro neste sábado, 3.

Segundo informações preliminares, Olavo teria saído com um motorista no dia anterior para resolver alguns problemas em Jequié. Por conta de um congestionamento na estrada, eles acabaram precisando desviar o trajeto e, nessa via alternativa, o carro capotou. Os dois foram levados para um hospital da região.

Na unidade de saúde, eles foram avaliados e, em seguida, liberados. Por conta do estado do veículo pós-acidente, eles decidiram ficaram em um hotel na cidade.

Olavo ainda chegou a conversar com a família após chegar ao quarto. No entanto, logo na sequência, veio a falecer em decorrência de uma hemorragia interna. Ele completaria 67 anos no próximo dia 24 deste mês.

Em nota, a PRF lamentou o falecimento e afirmou que o agente "foi um lutador na busca incessante por melhorias para a categoria policial" e que, recentemente, foi recepcionado no prédio da PRF Bahia. No dia 14 de setembro, ele foi homenageado pelo Sindicado de Policiais Rodoviários Federais do Estado da Bahia (SINPRF/BA), cuja sede passou a se chamar “Sede Inspetor Olavo Pinto”.

O enterro do ex-inspetor irá acontecer nesta segunda-feira, 5, às 10h, na rua Antônio Félix de Araújo, nº 121, Olhos D’Água, em Conceição do Coité.

