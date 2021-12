Incêndios na Chapada Diamantina são controlados, afirma Corpo de Bombeiros

Após seis dias consecutivos de atuação dos bombeiros militares no combate aos incêndios na região da Chapada Diamantina, o órgão informou neste domingo, 11, que a situação está controlada e apenas pequenos focos das chamas permanecem ativos.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) tem 37 profissionais trabalhando para conter o avanço das chamas. Também foram enviados seis aviões air tractor, por meio do programa Bahia Sem Fogo, para que fossem utilizados no combate aos incêndios.

Cada aeronave tem capacidade para transportar até dois mil litros de água que são despejados, em apenas dois segundos, nas áreas que foram previamente identificadas e monitoradas pelos bombeiros, brigadistas e órgãos ambientais.

Brigadistas voluntários seguem atuando em conjunto com equipes do CBMBA para conter as chamas. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia dá apoio às operações.

A aeronave é utilizada para monitoramento da área queimada, bem como para o transporte de bombeiros e brigadistas que precisam combater o fogo em áreas de difícil acesso. Ainda conforme o órgão, neste domingo, as atividades de combate ao fogo se concentraram entre os municípios de Mucugê e Andaraí.

Histórico

O fogo atinge a Chapada desde a última segunda-feira, 5, e pode ter sido causado por ação humana. As chamas começaram às margens de uma rodovia estadual que corta o município de Andaraí e, posteriormente, se alastrou para o Parque Municipal Roda das Cachoeiras. Com ajuda dos fortes ventos, as chamas se espalharam rapidamente para o Parque Nacional da Chapada Diamantina, no trecho que fica dentro da cidade de Mucugê.

Já foram atingidas áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina e Parque Municipal de Andaraí, ambas áreas de proteção ambiental. No entanto, ainda não há detalhes sobre a extensão da área atingida e registro de feridos. Até o momento, toda a região atingida pelas chamas fica dentro de uma área de preservação ambiental (APA), que estava preservada hà cerca de 20 anos, sem registro de queimadas.

