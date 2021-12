Incêndios florestais são controlados em Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora

Os incêndios florestais de grandes proporções que atingiram os municípios de Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas, desde o último sábado (19), foram controlados. Em Livramento de Nossa Senhora foi controlado na segunda (21). Já no de Rio de Contas foi controlado nesta terça-feira (22) pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), com apoio da Brigada Gaviões da Chapada, e suporte técnico, operacional e logístico do Programa Bahia Sem Fogo, que empregou duas aeronaves do tipo Air Tractor com o ataque direto de água sobre o fogo.

Também foi disponibilizado um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) para o reconhecimento transporte de tropa para áreas de difícil acesso, otimizando as ações de combate às chamas em Rio de Contas, na APA Serra do Barbado.

Os bombeiros militares especialistas no combate a incêndios florestais seguem no monitoramento em Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas. Foram empregados sete veículos terrestres, três aeronaves e 28 florestais no combate ao fogo, além dos brigadistas que deram a primeira resposta e combateram os incêndios com os florestais do CBMBA.

No limite entre os municípios de Lençóis, Palmeiras e Iraquara, um incêndio florestal atingia a Serra da Cravada com incidência de vários focos distantes entre si e também foi controlado pela equipe de Bombeiros Militares Florestais do CBMBA.

adblock ativo