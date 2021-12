Incêndio florestal em Utinga está controlado

Desde que um incêndio atingiu o município de Utinga, no último dia 3 de novembro, o Corpo de Bombeiros Militares da Bahia tem atuado no combate ao incêndio florestal com apoio de brigadistas voluntários do município de Bonito e servidores da prefeitura de Utinga, além de voluntários do município e da Fazenda Sarpa. No total, 42 pessoas atuaram de forma intensa para o controle do incêndio, que avançou, aproximadamente, 10 km em um terreno acidentado e de difícil acesso.

De acordo com os bombeiros, as ações de combate terrestre se tornaram perigosas, devido às altas temperaturas e à mudança constante do vento. Para a ação, foram utilizadas as aeronaves Air Tractor, do Programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com capacidade de armazenamento de 1,8 mil litros de água para combate a incêndios florestais. Militares do Corpo de Bombeiros farão ainda o trabalho de rescaldo e monitoramento ao longo do perímetro do incêndio para evitar reignições.

