Incêndio em Parque Nacional da Chapada Diamantina é controlado

O incêndio que atingiu uma área pertencente ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, na região de Lençóis, teve o fogo controlado na madrugada desta quinta-feira (25). As chamas tiveram início na terça-feira (23), na localidade de Barro Branco, como informou a Defesa Civil do Estado da Bahia (SUDEC).

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e técnicos do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) atuam no combate bombeiros florestais das bases de Itaberaba e Lençóis, brigadistas do ICMBio e a Brigada Voluntária de Lençóis (BVL) e de Resgate Ambiental de Lençóis (BRAL).

Para realizar o apoio aéreo, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMA), através do Programa Bahia Sem Fogo, encaminhou duas aeronaves Air Tractor, com capacidade de armazenamento de dois mil litros de água.

De acordo com a SEMA, o uso das aeronaves reduz o tempo de combate na operação, já que o lançamento da água é administrado por um computador que ajusta a descarga nos focos de incêndio, controlando assim as chamas em determinados locais. Além disso, os aviões facilitam o combate em pontos de difícil e arriscado acesso para os bombeiros militares e brigadistas. Ainda não há informações sobre a extensão do fogo e área atingida.

Bahia Sem Fogo - Criado em 2010 para tornar mais efetivas as ações de prevenção, combate e monitoramento a incêndios no estado, oferecendo infraestrutura e logística adequadas. O Bahia Sem Fogo é coordenado pela SEMA, que integra e coordena o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Bahia.

Canais de denúncia - A qualquer sinal de incêndio, a população deve ligar para o 193. As denúncias de queimadas ilegais e outros crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400 ou pelo e-mail denuncias@inema.ba.gov.br, diretamente nos balcões do Inema, na sede ou nas Unidades Regionais do órgão.

adblock ativo