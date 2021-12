II Festival de Forró da Chapada acontece de 11 a 13 de outubro em Mucugê

Mucugê será palco da segunda edição do Festival de Forró da Chapada, que acontece de 11 a 13 de outubro, sob o comando do seu idealizador, Targino Gondim. Além da programação musical de nomes mais conhecidos do ritmo, o festival busca dar oportunidade a novos talentos se apresentarem. O evento, que é aberto ao público, visa estimular a produção, criação, inovação e renovação musical dentro do forró, contribuindo para a ampliação da divulgação dos artistas do gênero e a conquista do mercado de trabalho.

Durante o festival, Targino Gondim apresentará o show da sua nova turnê, batizada de “Sem Limites”. “O ano passado foi mágico. Fiquei muito feliz com o resultado e, por isso, darei continuidade ao projeto este ano”, disse o cantor, compositor e sanfoneiro, destacando que a ideia é manter o compromisso com as raízes culturais, promovendo o intercâmbio musical entre todas as gerações participantes de diferentes Estados brasileiros e entre músicos já consagrados, cantores, compositores, produtores, empresários, técnicos, estudiosos, comunicadores e amantes do forró.

