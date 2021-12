Iguaí e região serão contemplados pelo Mutirão de Cirurgias

O município de Iguaí recebe o Mutirão de Cirurgias, entre os dias 16 e 18 de novembro. O programa do Governo do Estado, viabilizado através da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), irá atender a população de 12 cidades da região que necessita realizar os seguintes procedimentos cirúrgicos: hérnia (umbilical, inguinal e epigástrica), histerectomia e colecistectomia. As pré-consultas serão realizadas em duas unidades móveis, que estarão estacionadas na Praça Manoel Novaes. Os profissionais começarão a atender a partir das 7h e serão 180 atendimentos por dia.

As cirurgias deverão ser realizadas a partir do dia 22 de novembro, no Hospital Somai. Além de Iguaí, serão atendidos os pacientes de Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canãa e Potiraguá. Estes deverão levar todos os exames laboratoriais e outros que tiverem sido feitos. No caso de cirurgia de vesícula, os pacientes precisam estar em jejum para a realização do exame de ultrassonografia (USG). Para as mulheres que farão o procedimento de histerectomia, será preciso levar o exame preventivo atual, e se ainda menstruam, devem levar também o exame Beta HCG.

Para checar se está cadastrada para passar pela cirurgia, a pessoas deverá consultar a lista única, disponível no endereço: mutiraodecirurgias.saude.ba.gov.br. O paciente ou responsável poderá, também, ir até a Secretaria Municipal de Saúde de seu município, para saber se o seu nome consta na lista para a realização do procedimento.

