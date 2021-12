IFBA oferece vagas para cursos técnicos em Amargosa

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) está oferecendo vagas para cursos de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Redes de Computadores, em Amargosa. As aulas acontecem no âmbito do Mediotec EaD, que é uma iniciativa da Rede e-Tec Brasil com o intuito de ampliar as chances de inserção profissional dos jovens que já finalizaram a educação básica.

As aulas acontecem uma vez por semana e todos os participantes que concluírem os cursos receberão um Certificado de Técnico de Nível Médio emitido pelo IFBA. As matrículas devem ser realizadas no período de 22 a 29 de dezembro, na Secretaria Municipal de Educação de Amargosa, e o preenchimento acontece por ordem de chegada.

Mais informações podem ser obtidas através do site da Rede e-Tec.

