Idoso é peso suspeito de balear duas crianças em Iguaí

Um idoso de 60 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 17, suspeito de atingir duas crianças no ano de 2013, com disparos de arma de fogo, em Iguaí, no Centro-Sul baiano.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) da cidade. Segundo informações da Polícia Civil, ele atingiu uma garota de 12 anos e um menino de oito, quando foi atirar contra uma pessoa, que ele tinha desafeto. As vítimas, que sobreviveram, estavam em via pública no momento.

Com isso, ele vai responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal grave. Após ser submetido aos exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o idoso está custodiado na DT/Iguaí, à disposição da Vara Criminal daquela comarca.

adblock ativo