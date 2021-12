Idosa de Brumado é uma das mulheres mais velhas do mundo

Dona Antônia do Morro, como é conhecida Antônia Amélia Dias, com cerca de 115 anos, conforme relatos de familiares, pode se considerada uma das pessoas mais idosas do mundo, caso a sua idade de confirme. Residente na região do André, na entrada da comunidade do Jacaré, zona rural do município de Brumado, ela já não enxerga e fala com dificuldades, de acordo com informações do Portal Achei Sudoeste.

A nora de Dona Antônia, Cleusa, conta que, no documento de identidade, pode não constar a idade correta da idosa, já que, no passado, costumava-se registrar as pessoas muito tempo depois do nascimento. Mesmo com as dificuldades da idade avançada, "a idosa é ativa, tem a saúde em dia e come perfeitamente". “Quero inteirar 120 anos”, disse Dona Antônia. A mulher mais idosa do planeta, segundo o Guinness World Records, é a japonesa Kane Tanaka, de 117 anos.

