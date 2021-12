Ibipitanga decreta lockdown para contenção da Covid-19

A Prefeitura de Ibipitanga, no Sudoeste baiano, decretou lockdown em o município, visando conter a proliferação do novo Coronavírus.

O fechamento é válido até a 0h do dia 27 de março, com possibilidade de prorrogação, por orientação das autoridades sanitárias locais e deliberação do Comitê Municipal de Acompanhamento de Ações de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus.

Durante a vigência do lockdown, fica suspenso o funcionamento de todas atividades comerciais e prestação de serviços no âmbito do município, com a exceção dos serviços essenciais, como farmácias e consultórios médicos, que estarão condicionados a exigências prévias.

Serviços como supermercados, padarias, quitandas, restaurantes e lanchonetes funcionarão através de delivery.

