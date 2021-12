Ibicuí ganha investimentos para sistemas de abastecimento e obras viárias

A população de Ibicuí, no centro sul da Bahia, recebeu a visita do governador Rui Costa nesta quarta-feira (30), quando foram anunciados uma série de investimentos em obras de infraestrutura viária, abastecimento de água, além da reforma do estádio municipal. Dentre as ações, está a entrega de dois sistemas de abastecimento de água para as localidades de Riachão do Lopes e Roça Comunitária Ibicuí, que contaram com um investimento de R$ 470 mil.

“Estamos aplicando um investimento alto aqui na cidade, com obras importantes para a população. As ações realizadas hoje representam o compromisso do Governo em trabalhar para garantir melhor qualidade de vida às pessoas. Só posso agradecer a receptividade do povo e reafirmar que continuarei trabalhando com dedicação”, declarou o governador.

Na oportunidade, Rui Costa também autorizou o lançamento do edital para licitação da obra de implantação do Sistema de Abastecimento de Água para o povoado de Água Doce. Serão investidos mais de R$ 4,2 milhões no projeto que contará com 500 ligações domiciliares, beneficiando mais de 1.900 moradores.

Para a infraestrutura viária da região, o governador assinou a autorização para a licitação da obra que vai recuperar a BA-262, no trecho entre Ibicuí, Iguaí e Ponto do Astério. A obra contará com recursos de mais de R$ 12,3 milhões e será feita em um trecho de 36 quilômetros, beneficiando 74 mil habitantes. Além de Iguaí e Ibicuí, a recuperação também vai melhorar o deslocamento dos moradores de Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória e Nova Canaã.

