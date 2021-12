I Jequié Fest terá Léo Santana e Felipe Araújo como atrações

A primeira edição do Jequié Fest já tem data marcada: 20 de maio. O evento vai reunir o pagodeiro baiano Léo Santana e o sertanejo goiano Felipe Araújo, no Parque de Exposições de Jequié. Os ingressos estarão à venda a partir desta terça-feira (17), nas lojas Silvany, Eba Camisetas, P4 e Maria Maria, no município, a partir de R$ 40, sendo que o público poderá optar por curtir na pista, na área vip ou no camarote (com open bar de cerveja, água e refrigerante). Os portões serão abertos às 16h. A festa, promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), visa arrecadar recursos destinados às obras assistidas pela instituição. Mais informações pelo telefone das VSBA (71) 3117-4900.

