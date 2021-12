Hospital Regional de Boquira é reinaugurado

Reinaugurado nesta segunda-feira (8), o Hospital Municipal de Boquira recebeu novos equipamentos e passa a funcionar, também, como maternidade. Os aparelhos contaram com recursos de R$ 300 mil do Governo do Estado. Durante a visita ao município – que comemora, esta semana, 57 anos – , Rui Costa autorizou a pavimentação da via de acesso e mais cinco ruas do bairro Vila Operária, bem como entregou uma ambulância, um trator e uma mini-usina asfáltica móvel implantada em um caminhão.

Na ocasião, o governador destacou a importância da parceria entre o Estado e os municípios. "A economia do Brasil está parada. Aí o desemprego aumenta, o comércio e a indústria vendem menos e os municípios ficam mais pobres. E os municípios já não têm a capacidade de investir em equipamentos caros, como os que nós cedemos ao hospital municipal, como o trator, a ambulância. Com o caminhão, que é usina de asfalto, a prefeitura de Boquira vai economizar muito para pavimentar as ruas. Por isso, defendo os consórcios. Os municípios podem se organizar e adquirir serviços juntos, dividindo os custos e aumentando a capacidade de atender às necessidades da população".

Além dessas entregas, Rui Costa anunciou outras obras para o município e região, que incluem estradas, pavimentação e abastecimento de água. “Em breve, iremos licitar a obra da adutora de Zabumbão, que vai trazer água para todo o Vale do Paramirim. Além disso, ainda esse ano, iniciaremos a construção da policlínica regional. São obras estruturantes que mudam a vida das pessoas”, pontuou.

Em relação à área da saúde, Rui disse que está avançando no cumprimento da meta de regionalizar o atendimento. "Regionalizar é levar para o interior serviços de média e alta complexidade. Por isso, entre as sete unidades hospitalares novas que já construímos e entregamos estão o Hospital de Seabra e o da Costa do Cacau. Já inauguramos oito policlínicas e vamos inaugurar mais 11, que realizam todos os exames solicitados pelo SUS. Em breve, vamos inaugurar as UTIs do Hospital da Lapa, como inauguramos em Brumado, e estamos implantando um hospital em Itaberaba".

adblock ativo