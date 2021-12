Hospital Regional da Chapada é inaugurado em Seabra

O Hospital Regional da Chapada, em Seabra, foi inaugurado nesta sexta-feira (1º), pelo governador do Estado, Rui Costa. Com 101 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a unidade é a primeira de alta complexidade da região da Chapada Diamantina e torna-se referência para 11 municípios, com atendimento de urgência e emergência 24 horas, centro de bioimagem e cirúrgico, além de ambulatório. A nova unidade de Saúde vai contar com uma equipe formada por 349 profissionais, entre eles 80 médicos, 34 enfermeiros e 98 técnicos de enfermagem. O investimento foi de R$ 58 milhões.

Com perfil assistencial de hospital geral, a unidade será capaz de oferecer ao usuário do SUS atendimento médico em urgência e emergência clínica, cirúrgica, pediátrica, traumato-ortopédica e psiquiátrica; internação hospitalar nas especialidades de clínica médica, cirúrgica e pediátrica, além de internação em UTI; atendimento ambulatorial mediante oferta de consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais; procedimentos de diagnose e terapias (diagnostico em patologia clínica, anatomo-patologia, imagem, métodos gráficos e métodos ópticos e hemoterapia), e demais serviços de apoio assistencial e administrativo.

Com o novo equipamento, a população da região da Chapada Diamantina que precisa de serviços como internamento em UTI não mais terá a necessidade de se deslocar para Irecê, Feira de Santana ou até mesmo Salvador. Os primeiros procedimentos no Hospital Regional da Chapada foram feitos nesta sexta-feira (1º), através do projeto Seabra do Mutirão de Cirurgias, com consultas e exames pré-operatórios realizados nas unidades móveis que estiveram estacionadas na Praça da Bandeira, na sede do município, onde vivem 40 mil pessoas.

Durante a visita ao Hospital da Chapada, Rui afirmou sentir orgulho de hoje estar fazendo o maior investimento do país em Saúde Pública, entre todos os Estados brasileiros. “Estamos construindo vários hospitais. Com o da Chapada, já inauguramos, em apenas 15 dias, as policlínicas regionais do Extremo Sul, em Teixeira de Freitas, e do Alto Sertão, em Guanambi, no Sudoeste. Na segunda (4), iniciaremos o Hospital da Região Metropolitana de Salvador, que vai ser em Lauro de Freiras. Até o final do ano, entrarão em funcionamento as Policlínicas de Irecê e de Jequié, e ainda o Hospital da Costa do Cacau, em Ilhéus. E no primeiro semestre do ano que vem, entrego sete unidades. Então, é o maior investimento feito em Saúde Pública,hoje, no país".

Com os hospitais da Chapada e da Costa do Cacau, completou Rui Costa, a rede estadual ganha 326 novos leitos, com um investimento de R$ 160 milhões investidos entre obras e equipamentos nas duas unidades, com oferta de serviços de média e alta complexidade.

Cidadão de Seabra – Na quinta-feira (30), o governador recebeu o Título Honorífico de Cidadão Seabrense, durante cerimônia na Câmara Municipal de Vereadores. "É um grande orgulho e felicidade estar nesta Câmara hoje, pois este título foi concedido baseado em ações concretas. Sinto que trouxe para Seabra e região melhores condições de vida", declarou.

