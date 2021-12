Hospital Prado Valadares se torna o maior do interior do Estado

O Hospital Prado Valadares, no município de Jequié, se torna a maior unidade de Saúde do interior do Estado, passando a oferecer 276 leitos depois de passar por obras de ampliação. A área construída da instituição cresceu em seis metros quadrados, passando a ter mais de 14 mil metros quadrados. O equipamento reformado será inaugurado pelo governador Rui Costa na segunda-feira (21) e começa a funcionar na terça-feira (22).

Com a reforma, também aumentou a quantidade de salas cirúrgicas, passando de quatro para seis. A expectativa da direção do Prado Valadares é que as mudanças devam resultar em um número de atendimento quase duas vezes maior, chegando a uma média de 130 mil pacientes por ano. Além disso, com a nova estrutura e o crescimento da demanda pelos serviços, o quadro da unidade será ampliado de 780 funcionários (entre efetivos, terceirizados e cargos comissionados) para 1.230.

