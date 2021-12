Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, passará a ter 275 leitos

Com a duplicação do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, a unidade passará a ter 275 leitos, tornando-se a maior do interior do Estado. Na inspeção realizada na sexta-feira (2), o secretário da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), Fábio Vilas-Boas, verificou que as obras estão em ritmo acelerado, com mais de 90% concluído, e previsão de inauguração no primeiro semestre de 2018. O investimento do Estado é de R$ 28 milhões.

A duplicação do HGPV contempla mais de 6 mil m2 de área construída, na qual estão sendo construídos leitos de UTI, enfermarias e consultórios, além de salas cirúrgicas.O gestor ressaltou que o governador Rui Costa tem investido no fortalecimento da rede de Saúde em todo o Estado. “Nos últimos três anos foram mais de R$ 55,2 milhões investidos na construção da Policlínica Regional, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, na implantação da Parceria Público-Privada (PPP) de Imagem e no credenciamento de clínicas e hospitais para a realização de cirurgias cardíacas e eletivas, bem como o atendimento de traumas. Agora, estamos duplicando o hospital estadual”.

Na visita a Jequié, Vilas-Boas também se reuniu com os 28 secretários municipais de Saúde que integram o Consórcio de Saúde da região para dialogar sobre a Policlínica Regional, que, segundo ele, já realizou mais de mil atendimentos entre consultas e exames desde a sua inauguração, em 22 de dezembro de 2017. A partir deste mês, afirmou o secretário, a população de Ubaitaba e Ubatã terão acesso aos serviços da Policlínica, já que passaram a integrar o Consórcio de Saúde da região. “Este é o melhor projeto que se pode ter no Sistema Único de Saúde (SUS). É uma Programação Pactuada e Integrada (PPI) viva, com custos reais e estamos dando a eficiência que o sistema precisa. Os primeiros três meses são de adaptação, mas percebemos que o fluxo de atendimento crescente", pontuou.

