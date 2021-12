Hospital Frei Justo Venture será requalificado e prestará assistência obstétrica

O Hospital Frei Justo Venture, em Seabra, na Chapada Diamantina, passará por um processo de requalificação e reforma para se adequar ao novo perfil da instituição. A unidade, que funcionava no município como hospital regional de referência para urgência e emergência e, atualmente, se encontra fechado, atuará como referência para parto normal atendendo aos municípios que não realizam este serviço e para partos cirúrgicos de toda a região.

O anúncio da requalificação da unidade de saúde, que terá perfil de atendimento às mulheres de risco habitual, foi feito na manhã desta sexta-feira (1º) pelo governador Rui Costa, durante visita ao município de Seabra.

“O povo da Chapada está duplamente feliz. Feliz, pela beleza natural dessa região e feliz porque, agora, tem assistência à saúde para todas as cidades. Vamos implantar, no antigo Hospital Frei Justo, uma unidade materno-infantil, também de referência para toda a região. Com isso, nós vamos levando ao interior do Estado a saúde, a média e alta complexidade que não existia no interior. Estamos, agora, garantindo que toda a Chapada passa a ter segurança para seus filhos e seus familiares”, afirmou o governador.

Com 30 leitos, o hospital contará, ainda, com centro de parto normal intra-hospitalar, destinado a realizar atendimento humanizado e de qualidade, exclusivamente, ao parto de baixo risco; puerpério fisiológico e cuidados ao recém-nascido sadio. Serão três quartos PPP (pré-parto, parto e puerpério). Nos casos em que as mulheres e bebês necessitarem de atenção mais especializada serão encaminhados para a referência de Gestação de Alto Risco, em Feira de Santana.

O atendimento da unidade, que fará parte da Rede Cegonha, funcionará 24 por dia, sete dias por semana, com acesso por demanda espontânea e referenciada, integrado aos demais pontos de atenção mediante processos regulatórios. Os municípios que serão atendidos na área Obstétrica pela unidade são: Abaíra, Boninal, Ibitiara, Iraquara, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Seabra e Souto Soares.

Até 2015, a unidade funcionava como um hospital geral, com gestão dupla, de natureza privada e sem fins lucrativos. Em 2016, foi interditado pela Vigilância Sanitária estadual em razão de sua estrutura física já desgastada, incapaz de atender às normas vigentes. A alteração do perfil assistencial para a implantação da Maternidade do Hospital Frei Justo Venture atendeu à diretriz da saúde do Estado em ofertar ações no âmbito da atenção obstétrica, preferencialmente, em unidades exclusivas para tal fim. Desse modo, será necessária a desapropriação do imóvel pelo poder público para que sejam iniciadas as obras de requalificação do equipamento.

