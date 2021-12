Hospital de Vitória da Conquista zera fila de espera de transplante de córneas

O Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) zera fila de espera de transplante de córneas e ocupa o primeiro lugar em captação no Estado. Somente em janeiro deste ano, a unidade conseguiu captar 15 córneas. Em 2017, no HGVC, foram 33 notificações e 12 doações de múltiplos órgãos, além de 98 captações de córneas, zerando a fila de espera na Região Sudoeste, contribuindo para a redução, em pelo menos 40% da fila de espera de córneas na Bahia.

O hospital, em 2007, passou a contar com uma Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT), que Cihdott abrange as ações para além de doações e a captação de órgãos, fazendo também, o trabalho de educação continuada com palestras em escolas públicas e faculdades. Desde a implantação do serviço, a equipe do HGVC vem capacitando profissionais de saúde e estudantes universitários.

