Homem morre e três pessoas ficam feridas após capotamento na BA-549

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio, na tarde deste domingo, 3, na BA-549, entre as cidades de Gandu e Itamari, a 246 km de Salvador.

A vítima foi identificada apenas pelo prenome de Edson. Já as outras três pessoas foram encaminhadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a unidade de saúde mais próxima. As informações são do SulBahia1.

Conforme o site, o capotamento ocorreu após o condutor do veículo perder o controle e sair da pista. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. O corpo de Edson foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Valença.

