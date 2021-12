Homem foragido da justiça é preso na BR-116 em abordagem policial

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quinta-feira, 9, um homem, de 45 anos, que tinha mandando de prisão em aberto pelo crime de estelionato. A prisão foi durante uma abordagem na BR-116, nas proximidades do município de Jequié, no sudoeste baiano. De acordo com a PRF, a abordagem foi realizada no Km 677 da rodovia.

O criminoso estava a bordo de um carro de passeio quando os policiais solicitaram a parada e pediram os documentos do veículo e do motorista. Neste momento, ficou constatado o mandado em aberto após consulta em bancos de dados e nos sistemas policiais.

A polícia informou que o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com validade até maio de 2024. O homem foi preso e levado para a delegacia de Jequié.

