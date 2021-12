Homem é preso com mais de 100kg de maconha em carro na BR-116

Um homem foi preso na tarde deste domingo, 5, com mais de100 kg de maconha, no km 677 da BR-116, em Jequié, Sudoeste da Bahia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 38 anos, demonstrou certo desconforto durante a abordagem ao veículo modelo Strada, com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Os agentes vistoriavam a carroceria da caminhonete quando encontram os tabletes da droga, que totalizaram 110 kg de maconha. Parte da droga também foi localizada no pneu estepe.

O homem foi preso em flagrante delito e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil local, para formalização do flagrante com base no art. 33 da Lei 11.343/2006, que tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão.

