Homem é preso com drogas escondidas no quintal em Itambé

Um homem foi preso nesta terça-feira, 6, com drogas escondidas no quintal, na cidade de Itambé (a 340km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem foi flagrado arremessando um saco no quintal de uma residência e, após verificação, as guarnições constataram que tratava-se de entorpecentes.

O suspeito teria confessado aos policiais que havia comprado as drogas com uma pessoa na rua Agenor Novais, no bairro Primavera.

Foram apreendidos dois tabletes de maconha, uma sacola plástica e 14 porções de cocaína. O homem e todo material foram apresentados na Delegacia Territorial de Itapetinga.

