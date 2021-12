Homem é preso com cerca de 16kg de maconha na BR-324

Um homem foi preso com cerca de 16kg de maconha dentro do carro na noite desta quinta-feira, 9, no km 552 da BR-324, trecho do município baiano de Amélia Rodrigues.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista informou que havia sido contratado para transportar a maconha do município de Curaça para Salvador. Acrescentou também que receberia uma quantia monetária pelo transporte.

Foi apreendido 15.769 kg de maconha no veículo. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local.

