Homem é preso com 500 comprimidos de ecstasy na BR-116

Um homem de 19 anos foi preso com 500 comprimidos de ecstasy na manhã desta sexta-feira, 18, no Km 830 da BR-116, trecho de Vitória da Conquista, Centro-Sul baiano, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais abordaram um ônibus que fazia o itinerário São Paulo (SP) - Fortaleza (CE), momento em que durante a fiscalização, um cão farejador sinalizou que havia droga dentro de uma mala. Na bagagem foram encontrados os comprimidos, assim como o suposto responsável pelo transporte de drogas foi identificado.

"O ecstasy é uma droga sintética que produz alterações no sistema nervoso central e são geralmente usados em festas frequentadas por jovens, provocando euforia e alucinações. Se usado em altas doses, pode provocar convulsões e parada cardiorrespiratória", explica a PRF.

O suspeito disse que recebeu a droga em Florianópolis (SC) e levaria o material para Fortaleza (CE), em troca de R$ 1.000 reais pelo transporte. Com isso, foi dada a voz de prisão ao homem, que foi encaminhado com as drogas à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

