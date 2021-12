Homem é preso após roubar celular em Vitória da Conquista

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 25, pela Polícia Militar (PM-BA), após roubar um celular no município de Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador), na região centro-sul do estado da Bahia.

De acordo com a PM, o suspeito possuía um mandato de prisão em aberto por formação de quadrilha no estado do Paraná. Informações preliminares apontam que o homem teria realizado o roubo contra uma mulher, na Praça Tancredo Neves, e saiu correndo logo na sequência, mas foi segurado por populares.

As equipes realizavam rondas na região, quando foi acionada com uma denúncia que teria havido disparos de arma de fogo. No entanto, segundo os agentes, o assaltante não estava armado e ainda estava com ferimentos nas regiões da mão e da perna.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista.

