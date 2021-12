Homem é morto a tiros em Feira de Santana; cidade registra 15 homicídios em 16 dias

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 15, na rua Parque Antártica, no bairro Parque Ipê, em Feira de Santana, 116 km distante de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens em uma moto modelo Bros realizaram vários disparos em direção a vítima. Sem documentos, o homem não foi identificado.

Segundo informações do Acorda Cidade, a delegada Thiara Ramos Duarte foi responsável por realizar o levantamento cadavérico juntamente com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pela Polícia Civil.

