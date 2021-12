Homem é assassinado a tiros após discutir com dono de bar em Jaguaquara

Um homem, identificado apenas como Rian, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 25, no município de Jaguaquara (distante a 336 km de Salvador), no Vale do Jiquiriçá, na região centro-sul do estado da Bahia.

De acordo com o Blog do Marcelo, o homicídio teria ocorrido por conta de um desentendimento da vítima com o proprietário de um bar. O estabelecimento comercial fica em uma região conhecida como Baia do Van, local onde o corpo foi encontrado com marcas dos disparos.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar o levantamento cadavérico e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

