HGVC realiza procedimento neurocirúrgico inédito no Nordeste

O Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) realizou a primeira microcirurgia neuroendoscopia assistida do Nordeste, na segunda-feira (27). Para os neurocirurgiões responsáveis, Iogo Henrique e Mauro Sérgio, o procedimento inédito em território nordestino foi “um dia histórico para a Neurocirurgia da Bahia”.

Os profissionais explicam que o HGVC se caracteriza pela assistência em alta complexidade em Neurocirurgia e com essa técnica disponível aumenta a eficiência do serviço. Ainda que nem todos os pacientes sejam candidatos a realizar procedimentos minimamente invasivos, a grande maioria dos casos é beneficiada. O uso da neuroendoscopia durante os procedimentos microcirúrgicos, explicam, permite que o procedimento seja realizado com mais segurança e por craniotomias menores.

A neuroendoscopia é um procedimento bem menos invasivo em neurocirurgias. No procedimento é usado o endoscópio cirúrgico, um instrumento óptico que permite a visualização de estruturas no interior de uma cavidade cerebral com aumento e boa resolução. O procedimento possibilita o acesso a tumores, sangramentos e outras lesões, ainda que em lugares mais profundos, sem precisar de uma grande cirurgia.

De acordo com a Assessoria de Comunicação do HGVC, na terça-feira (28) foi realizada outra cirurgia do tipo com um jovem de 29 anos, acometido por um tumor localizado no tronco cerebral (uma região de difícil acesso e que 1mm faz diferença entre vida e morte), foi submetido ao tratamento cirúrgico com essa técnica. O procedimento durou cerca de duas horas e ocorreu sem intercorrências. “Poucos minutos depois, o paciente já se encontrava sem sintomas ou queixas e com previsão de alta hospitalar em 48h”.

