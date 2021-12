Hemoba de Vitória da Conquista amplia atendimento para melhorar estoque

Com o objetivo de atender a demanda de sangue durante a pandemia, a unidade de coleta de Vitória da Conquista começou a atender todas as quintas-feiras a tarde. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), nesta quinta-feira, 8, os atendimentos começaram às 7h30, com parada para o almoço e retorno às 13h30. O atendimento vai até as 16h.

Conforme a Secom, no primeiro semestre houve uma queda expressiva nas doações por conta da pandemia. A médica e responsável técnica da unidade, Joselinda Pessoa, lembrou que as pessoas estão com medo de sair de casa e o constante número de pacientes diagnosticados com leucemia, aplasia medular, competindo com pessoas internadas pela Covid-19, renais agudos e infectados pela dengue hemorrágica na região tornou a situação ainda mais complicada.

“Isso aumentou muito a necessidade de sangue total e de plaquetas. Já chegamos a situação de ter estoque abaixo do crítico para os próximos três dias”, contou.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada e por agendamento através do número (77) 3229-2445 ou do e-mail uct.conquista@hemoba.ba.gov.br.

Para fazer a doação de sangue, o Hemoba informa que o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

