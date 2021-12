Guanambi vai combater eventos clandestinos durante o São João

O 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Guanambi, no Sudoeste baiano, realizou reunião para discutir a ampliação e o reforço das equipes de fiscalização, visando conter as aglomerações e os eventos ilegais de festejos juninos na sede e na zona rural. As medidas têm como alvo o combater da propagação do Coronavírus,

Durante a reunião, o comandante tenente-coronel, Arthur Mascarenhas; o superintendente de Trânsito, João de Deus Cotrim; a diretora da Vigilância Sanitária, Luciana Aparecida Farias; e servidores municipais finalizaram as tratativas e fecharam os últimos detalhes para a ação.

De acordo com a PM, a operação está sendo preparada e terá um efetivo ampliado e de plantão para cobrir os três distritos e a sede, além de locais que estão sendo utilizados para aluguel de casas para eventos ilegais, como nas margens da barragem do Poço do Magro.

As pessoas que forem flagradas em aglomerações serão autuadas e multadas em R$ 500 cada, bem como os organizadores dos eventos ilegais, que alugam casa de eventos para este fim. Será feita a apreensão dos equipamentos de som e encaminhamento dos responsáveis para a Delegacia de Polícia Civil para tomada de providências.

Além do levantamento prévio de informações, a PM e os órgãos municipais seguem atuando com as denúncias que chegam pelos canais telefônicos. São eles: PM - 190 e Vigilância Sanitária - (77) 3451-4261 (horário comercial) ou (77) 99961-4362 e (77) 99976-2072 (plantão dos fins de semana). A identidade do denunciante será preservada.

