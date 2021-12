Guanambi registra mais de 200 casos de dengue, chykungunya e zika

O número de casos confirmados de dengue e de notificações de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti sobe em Guanambi. Pelo menos 482 casos suspeitos e 172 confirmações de dengue, 30 de chykungunya e três de zika foram contabilizados até o momento. No total, o município registrou 205 casos confirmados dessas arboviroses.

Comparando a informação divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 19/6 ao boletim divulgado no dia 31 de maio, houve um aumento de 21 casos de dengue. Os casos de chykungunya e zika permaneceram estáveis nesse período. A quantidade de casos de dengue no primeiro semestre de 2020 é quase dez vezes maior do que o registrado em todo o ano de 2019, quando ocorreram 19 casos.

adblock ativo