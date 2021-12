Guanambi recebe a Feira de Saúde e Cidadania neste fim de semana

A população de Guanambi recebe neste sábado (25) e domingo (26), a Feira de Saúde e Cidadania, que vai oferecer orientação sobre a saúde da mulher e métodos contraceptivos, exames preventivos e consultas médicas em diferentes especialidades (urologia, pediatria, ginecologia e clínica geral), além de orientação nutricional e aferição de pressão arterial e de glicemia. A feira será realizada na Praça Henrique Pereira Donato (Praça da Prefeitura).

O público poderá, ainda, fazer avaliação odontológica e oftalmológica, verificando a necessidade do uso de lentes corretivas, bem como de cirurgias de catarata para idosos diagnosticados com a doença. Os interessados em realizar procedimentos médicos passarão por uma triagem para encaminhamento dos exames que serão realizados ao longo do dia.

A feira inclui também o Espaço Beleza, voltado para maquiagem e cuidado com os cabelos, e uma brinquedoteca, onde serão promovidas atividades lúdicas e recreativas para as crianças.

Promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a feira disponibilizará, ainda, a emissão de 1ª e 2ª vias da carteira de identidade. Em Guanambi, a meta dos organizadores é promover mais de três mil atendimentos ao longo do dia.

Policlínica

Guanambi é uma das quatro cidades beneficiadas com a instalação de policlínicas até o fim deste ano. A primeira unidade, construída em Teixeira de Freitas, foi inaugurada no último dia 17, para atender a população do Extremo Sul do Estado. Localizada na Avenida Messias Pereira Donato, no bairro Santa Luzia, em Guanambi, a Policlínica do Alto Sertão será inaugurada nesta sexta (24). Já no dia 8 de dezembro, será a vez da entrega da policlínica da região de Irecê. A policlínica de Jequié tem inauguração marcada para 22 de dezembro.

