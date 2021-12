Guanambi passa a receber sinal digital da TVE

Como presente pela passagem de seu centenário, comemorado este ano, a cidade passará a receber o sinal digital da TV Educativa da Bahia (TVE). A cerimônia, que marcou a inauguração do canal 4.1 aconteceu nesta segunda-feira (14), no Colégio Modelo, em Guanambi, e teve o protagonismo estudantil com apresentações culturais.

O secretário Estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, que tem na sua pasta o IRDEB, órgão que comanda a TVE e a Rádio Educadora, falou sobre o significado da expansão do sinal digital da TVE para o interior. “A interiorização das políticas públicas é um compromisso assumido pelo governador Rui Costa e, neste caso, refere-se à programação da nossa TV pública, a TVE, com qualidade de imagem e qualidade de conteúdos educativos, culturais, e de reconhecimento das identidades dos territórios. Então, é uma alegria muito grande a gente fazer esta entrega, ainda mais, em um ano em que Guanambi celebra o seu centenário”, afirmou.

A chegada da TVE no interior do Estado acontece inicialmente em 58 municípios. Nesta primeira fase do projeto de interiorização do sinal as cidades de Feira de Santana, Ipiaú e Ipirá já foram contempladas. Em Guanambi, o investimento do Governo do Estado na nova estação retransmissora para a cidade foi de R$ 128.688,55 mil.

O diretor geral do IRDEB, Flávio Gonçalves, falou sobre os conteúdos diversificados que são transmitidos pela TVE. “A partir de agora, o povo de Guanambi vai acompanhar uma programação educativa, cultural, esportiva e informativa com qualidade e que privilegia a Bahia. O interior solicitou o sinal digital da TVE e o Governo, com essa entrega, atende a uma demanda da população que tem o direito a acompanhar a programação e ao mesmo tempo se ver na TV pública da Bahia. Hoje mesmo já começamos a exibir reportagens sobre Guanambi na programação”, enfatizou.

Parcerias

Além de conteúdos diversificados, que vão desde o jornalismo, shows e esportes, a programas infantis, educativos e culturais, a TV pública da Bahia vem firmando parcerias importantes e, recentemente, passou a exibir conteúdos produzidos pelas universidades púbicas estaduais e federais da Bahia.

A emissora fechou também parcerias internacionais com a empresa pública alemã Deutsche Welle, com a Rádio e Televisão da República Popular da China e com a Rádio e Televisão de Portugal (RTP), trazendo para os baianos conteúdos exclusivos e de qualidade, exibidos em centenas de países, além de promover conteúdos da Bahia em outros países.

A TVE é a Casa do Futebol baiano e transmite, anualmente, jogos de 6 competições. Além disso, realiza a maior cobertura do Carnaval e é a única a exibir o São João da Bahia e os principais shows que ocorrem no Estado. Recentemente, a emissora iniciou a exibição diária do programa Hora do Enem, voltado aos estudantes baianos.

