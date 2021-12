Grupo de dança e teatro “Retalhos” se apresenta em Jequié com casa cheia

O grupo de dança e teatro “Retalhos”, formado por estudantes e estagiários do Centro Estadual de Educacao Profissional (CEEP) em Gestão e Tecnologia da Informação Regis Pacheco, em Jequié, fez sua primeira apresentação e encheu o auditório da instituição, na tarde dessa sexta-feira (15), a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo projeto Escolas Culturais do governo do Estado.

“Mais de 200 pessoas da comunidade, estudantes, professores, funcionários da escola, que estava com os portões abertos à população, compareceram para ver o espetáculo ‘Fragmentos de um Só’ com nossas estudantes e estagiários da UESB que atuam também na escola. As meninas tinham um solo da dança, o pessoal que faz estagio em teatro e dança tinha outro solo e unimos os trabalhos”, destacou o coordenador Cultural, Marcos Belchote.

Mesmo antes de ser lançado oficialmente no município, o projeto já está em pleno vapor com os trabalhos que começaram a ser desenvolvidos pelo Núcleo de Cultura. Além de dança, outras áreas culturais estão sendeo desenvolvidas, como coral, teatro e música a partir do projeto, que vem sendo ampliado para 85 municípios de todos os Territórios de Identidade da Bahia.

“A chegada do Escolas Culturais fortalece, ainda mais, o eixo pedagógico das escolas, estimulando o estudante a produzir projetos artísticos e culturais, envolvendo a comunidade local, levando a escola a interagir com a identidade cultural do Território, ou seja, ampliando a atuação da Educação na vida das pessoas”, explicouu o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

