Ginásio Municipal de Esportes de Amargosa será reformado

Um termo de compromisso assinado entre o prefeito Júlio Pinheiro e o governador Rui Costa irá garantir a reforma do Ginásio Municipal de Esportes de Amargosa, em um investimento de cerca de R$500 mil para a obra. O chefe do executivo municipal comemorou a conquista. “Esta é uma excelente notícia, pois garantimos cerca de meio milhão de reais para investir ainda mais no esporte e no lazer para o povo de Amargosa. O Governo do Estado tem sido um parceiro fundamental para o desenvolvimento do nosso município e tenho certeza de que muitas conquistas estão a caminho”.

