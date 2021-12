Formação de leitores é tema da feira literária de Jequié

A tradicional Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié inicia a sua quarta edição nesta quinta-feira (28), na Câmara de Vereadores de Jequié. Com o tema “A formação de leitores como desafio do Brasil atual”, o evento vai reunir uma programação variada, conduzida por autores da literatura nacional e internacional, com conferências, mesas-redondas, palestras e lançamento de livros. Um dos destaques é a participação do escritor e dramaturgo africano Francis Biedi, que vai abordar a literatura em Camarões. A feira homenageará, desta vez, os escritores Luís Cotrim, Pacífico Ribeiro, Wilson Novais e Heleusa Câmara, além do cineasta Glauber Rocha (1939 – 1981).

O jornalista, professor, escritor e curador da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié, Domingos Ailton fará o pronunciamento de abertura. “A Felisquié representa o universo encantador do sertão de Jequié, além de promover uma interface entre a literatura e outras linguagens artísticas”, define o autor do romance “Anésia Cauaçu”. Em seguida, a educadora jequieense e Embaixadora da Paz, Maribel Barreto, dará início a primeira conferência intitulada “Leitura e consciência: um diálogo transformador”. Ainda na primeira noite da Felisquié, as cantoras Ana Vitória e Flaviane se apresentam.

Na sexta-feira (29), a historiadora e professora titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Maria Teresa Toríbio; as especialistas em marketing digital, digital influencer e produção de conteúdo, Samara Barreto, Márcia Nunes e Calila Galvão; os escritores Raiana Soares e Aurélio Nery participam da mesa-redonda “É top ler e escrever”. Já os jornalistas e apresentadores de TV e rádio Carla Araújo (Rádio Excelsior) e Judson Almeida (TV Sudoeste) vão abordar o tema “Leitura para um Jornalismo de qualidade”. A participação internacional da IV Edição da Felisquié, o escritor e dramaturgo africano Francis Biedi, faz palestra às 19h30, com o tema “Literatura de Camarões: ontem e hoje”, tendo como tradutora Gloria Terra, agente editorial e diretora geral do Projeto Entrelinhas, que será apresentado no evento.

Na manhã de sábado (30), às 8h, o primeiro encontro da família Cauaçu será um dos destaques da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié. O evento reunirá integrantes da família em uma mesa-redonda intitulada “Cauaçus – Uma história que a Bahia, o Brasil e o mundo precisam conhecer”. A cineasta Carollini Assis, criadora do roteiro para TV e cinema inspirado no romance de Anésia Cauaçu, será a mediadora da mesa, que terá a participação de Mecias Kawassu; Omero Lima e Aroldo Lima, neto e bisneto de Alcina, irmã de Anésia Cauaçu; Virginia Fernandes e Melissa Ferreira, neta e bisneta de Augusto Cauaçu, cujo assassinato foi o estopim para a entrada da família no cangaço.

Ainda no sábado, uma das participantes é a professora da Universidade Estadual da Bahia (UESB) e curadora da Festa Literária de Mucugê (FLIGÊ), Ester Figueiredo, que vai abordar o tema “Política do livro, leitura e literatura na Bahia e no Brasil”. No domingo (1º/12), às 9h, os escritores Jocevaldo Santiago e Davi Nunes vão abrir os trabalhos com o tema “Devir e ancestralidade em poéticas negras”. Às 11h, a professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e pesquisadora do tema “Educação em Prisões”, Kátia Barbosa, fará a palestra “Leitura no cárcere”.

Biografia de Irmã Dulce – Uma mesa-redonda reunirá no sábado (30/11), à noite, o representante das Obras sociais de Santa Dulce, o Frei João Paulo, e o autor da biografia “Irmã Dulce, a santa dos pobres”, do escritor Graciliano Rocha. O livro, que está nas principais listas semanais dos livros mais vendidos do país, será lançado no final da sua apresentação. A FELISQUÉ abrirá espaço, também, para autores de livros de diversas temáticas, através do programa “Um dedo de prosa e poesia”, uma ação do projeto “Páginas Formando Leitores do DCHL da UESB – Campus de Jequié”. Entre os lançamentos, destacam-se os livros “Patuá”, da escritora Rosane Viana Jovelino; “Plástico Bolha’, do escritor e professor, Carvalho Neto; e “Gayroto de Programa: 5000 tons de sexo”, do poeta e escritor Valdeck Almeida de Jesus.

A IV FELISQUIÉ é produzida pela Cotoxó Comunicação e Consultoria, editora da Revista Cotoxó, em parceria com a empresa de comunicação Publicar News.

