Flexibilização do comércio de Brumado é suspenso por decisão judicial

A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que por meio da Defensoria Pública Estadual pediu a suspensão da reabertura do comércio de Brumado, foi acatada pela gestão municipal, que invalidou o decreto municipal de flexibilização do setor. A partir desta sexta-feira (26), portanto, o comércio considerado não essencial da cidade volta a ser fechado, como medida de combate à proliferação do novo Coronavírus.

De acordo com o boletim divulgado, na quarta-feira (24), pela Prefeitura de Brumado, 149 pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19, sendo que 95 estão recuperadas, 51 são considerados casos ativos e três morreram. Há ainda 40 casos suspeitos, esperando o resultado do teste.

adblock ativo