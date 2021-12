Filha de prefeito de Maiquinique recebe duas parcelas do auxílio emergencial

A filha do prefeito de Maiquinique, no Sudoeste da Bahia, Jesuíno Porto (DEM), teve o pedido de auxílio emergencial aprovado pelo governo federal e chegou a sacar as duas primeiras parcelas de R$ 600 cada. Hellen Lira Porto estuda medicina em São Paulo.

O caso veio à tona após uma captura de tela ser divulgada nas redes sociais, mostrando que o nome dela constava no Cadastro Único (CadÚnico).

Em nota emitida pela prefeitura, o prefeito confirmou o recebimento e explicou que a filha fez o cadastro "apenas para saber se teria ou não direito a receber, e não para usufruir de qualquer valor daquele benefício".

Ele também informou, através da nota, que doou as duas parcelas para pessoas carentes da cidade e que "após consultar o departamento jurídico foi informado que o correto seria fazer a devolução das parcelas recebidas". Diante da orientação, Jesuíno Porto alega ter devolvido os valores sacados para o Governo Federal, mesmo após as doações.

Leia a nota na íntegra:

“O Prefeito de Maiquinique confirma que de fato a filha se cadastrou no Programa do Governo Federal, contudo o fez apenas para saber se teria ou não direito a receber, e não para usufruir de qualquer valor daquele benefício.

Informa ainda que ao saber que os valores foram liberados e sacados, reconhece que de forma equivocada doou as duas parcelas para pessoas carentes da cidade, e que após consultar o departamento jurídico foi informado que o correto seria fazer a devolução das parcelas recebidas. Sendo assim, mesmo tendo feito as referidas doações tratou de realizar a devolução dos valores sacados ao Governo Federal, conforme comprova a GRU e o demonstrativo de depósito.

Nesta oportunidade, o Prefeito de Maiquinique, reconhecendo que sua filha cometeu um ato irregular, tratou de regularizar a situação e por isso pede desculpas a toda a sociedade, bem como a Administração Pública”.

adblock ativo