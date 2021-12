Festival de música incrementa ocupação hoteleira em Lençóis

Com a confirmação da realização da 19ª edição do Festival de Lençóis, que começa nesta quinta-feira (31), 80% dos 2,4 mil leitos existentes em Lençóis já foram reservados. O festival de música mais antigo da Bahia, que no ano passado foi suspenso por falta de patrocínio, volta à praça Horácio de Matos, atraindo milhares de visitantes durante os três dias de sua realização. Com o apoio do Governo da Bahia, o evento que acontece até sábado (2), na histórica cidade baiana, deverá receber um público diário de dez mil pessoas, conforme estimativa dos organizadores, que irão curtir o feridão ao som de nomes como Maria Rita, Saulo, Jau e banda Attoxxa.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Dioclides Araújo, destaca que a procura pela cidade proporciona boa taxa de ocupação dos meios de hospedagem, apesar das consequências da greve dos caminhoneiros. Ainda segundo ele, até o momento, grande parte dos visitantes é de soteropolitanos e de outras cidades, a exemplo de Feira de Santana e Irecê.

Com estrutura de 49 apartamentos, o Hotel Portal de Lençóis, por exemplo, estava com 80% da ocupação garantida para o feriado prolongado, mas, conforme Maico Lobato, do setor de reservas, com a divulgação do festival, a busca foi intensificada e a taxa já alcançou 100%. Já o Hotel Canto das Águas, também lotado, a metade das reservas se deu pelo feriado ser de quatro dias, prolongando a estada do visitante no destino turístico. De acordo com a encarregada da área comercial, Lucilene Oliveira, outra metade veio com a confirmação do festival de música. Já Dário Campos, gerente do Hotel Lençóis, garante que a maior parte da demanda por vagas no estabelecimento teve como motivador o feriadão. “O feriado de Corpus Christi sempre gera boa movimentação de turistas em Lençóis”, afirma.

Turismo histórico

Um dos principais destinos da Chapada Diamantina, Lençóis é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e conserva o calçamento de pedra e casario colonial do período áureo da mineração, quando era chamada de Capital do Diamante. Além de trilhas e cachoeiras, o município também é portão de entrada para roteiros e atrativos de cidades vizinhas, dentre os quais se pode destacar o Morro do Pai Inácio, localizado em Palmeiras.

