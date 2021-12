Festival de Lençóis termina com praça lotada ao som de Jau

O show do cantor Jau encerrou a 19ª edição do Festival de Lençóis, nesse final de semana, com um público que lotou a Praça Horácio de Matos, mesmo com as pancadas de chuva ocorridas. A última noite do evento também foi contagiada pela Banda Spectro, que fez uma homenagem à antológica Banda Pink Floyd, e das bandas locais Zion e Família Grãos de Luz e Griô. Nos três dias, o festival reuniu uma média diária de mais de dez mil pessoas, entre turistas e moradores da cidade e da região.

“São 19 anos de sucesso do festival mais antigo do interior Bahia. Muito mais do que as atrações, ele se mantém pela beleza da Chapada Diamantina, que, na verdade, é a grande atração do evento. É importante destacar que o festival também fomenta a economia local, além de divulgar a histórica cidade de Lençóis”, avaliou a idealizadora do evento, Paula Resende, diretora da Pau Viola Produções.

Do seu repertório, Jau mesclou grandes sucessos, como Cidade dos poetas, Agô, Sandália de couro, Topo do mundo e Se joga. O artista também incluiu canções de Gilberto Gil, Legião Urbana e um pout pourri de hits de blocos afros. Já o grupo local Família Grão de Luz e Griô, apresentou uma performance teatral, intercalando músicas e discurso de empoderamento das minorias. Já a Banda Spectro levou para o palco o rock and roll do Pink Floyd, resgatando sucessos como Mother, Money e Hey you. A Banda Zion, por sua vez, acendeu o farol da Jamaica com músicas de Bob Marley e sucessos do reggae.

Durante o festival, o público desfrutou, também, dos shows de Saulo, que contagiou o público com seu pop axé; Maria Rita, com um repertório de samba de primeira; e a Àttooxxá, que balançou a praça com seu pagode eletrônico. Além da música, o público aproveitou as cachoeiras e percorreu as trilhas da Chapada Diamantina. As projeções de vídeos do VJ Gabiru com imagens da Chapada Diamantina e desenhos coloridos também encantaram os visitantes, assim como as manifestações culturais de Lençóis, a exemplo dos tambores do Jarêanimam.

adblock ativo