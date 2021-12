Festival de Lençóis anuncia suas atrações

A 19ª edição do Festival de Lençóis, que acontece de 31/5 a 2/6, na Praça Horácio de Mattos, será aberta com shows do cantor Saulo e da banda ÀTTØØXXÁ. A programação continua na sexta (1º) com a cantora Maria Rita e encerra no sábado com show de Jau . A entrada é franca nos três dias do evento.

Montado entre os casarios históricos na Praça Horácio de Mattos, no centro de Lençóis, o palco principal também vai receber as bandas Spectro (Tributo a Pink Floyd) e The Baggios, além de atrações locais como Zion, Trotta Mundo, Família Grão de Luz e Griô, Ely Pinto (Tributo a Raul Seixas), Natália Cunha e Bateia de Renda e Banda Sete Vezes (Tributo ao O Rappa).

O Festival de Lençóis é produzido e realizado pela Pau Viola Cultura e Entretenimento, com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Bahiatursa, e apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis.

