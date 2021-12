Festival de Jazz reúne grandes talentos no Vale do Capão

A sétima edição do Festival de Jazz do Capão, que acontece nos dias 21 e 22 de setembro, no Vale do Capão, prestará um tributo ao guitarrista baiano e bluesman Álvaro Assmar, pelas mãos de Eric Assmar Trio. Também sobem ao palco Dani e Debora Gurgel Quarteto, Conexão Berlin e Paulo Mutti. Os espetáculos, que reúnem outros talentos da música instrumental, acontecem a partir das 20h, na Praça da Vila do Capão, distrito de Caeté-Açú, localizado no município de Palmeiras. A programação é gratuita.

A “Mostra Capão”, que abre a programação artística do evento este ano, será apresentada por Stefano Cortese Trio e convidados. Pianista italiano radicado no Capão há dez anos, Stefano irá mostrar um trabalho de sua autoria, que traz influências do jazz, da música do mediterrâneo e da música brasileira. Na sequência, sobe ao palco o guitarrista, violonista, arranjador, compositor e produtor baiano Paulo Mutti, que acaba de lançar seu primeiro CD, “Quietude”, no qual mistura influências do jazz, do rock e da música afro-baiana. a dupla Filipe Moreno e Tarcísio Santos, respectivamente, baixista e guitarrista da região de Vitória da Conquista e o grupo Conexão Berlin, formado por experientes músicos da cena jazzística da capital alemã, também se apresentam na estreia do festival.

A noite do sábado (22) começa com a Mostra da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, que apresenta Jessica Kaline Quarteto. Guitarrista e compositora baiana, nascida em Jequié, Jessica integrou a banda base da Jamnomam e é estudante do curso de Música Popular da UFBA. A programação segue com Eric Assmar Trio. Considerado o maior expoente da nova geração de guitarristas de blues na Bahia, Eric desenvolveu uma personalidade artística própria, com expressão e técnica do gênero sob a influência de seu pai e maior mentor, Álvaro Assmar, um dos maiores nomes do blues no Brasil, falecido precocemente no fim do ano passado.

Também se apresenta no sábado o saxofonista e flautista baiano Joander Cruz, radicado há alguns anos na Alemanha, com registros em gravações com a Orkestra Rumpilezz e Mou Brasil Quinteto. A noite será encerrada com Dani e Debora Gurgel Quarteto, que faz um mergulho brasileiro no jazz contemporâneo com uma fusão de ritmos modernos e tradicionais.

O curador e diretor artístico do Festival de Jazz do Capão, Rowney Scott, explica que a tendência atual do evento é de buscar trabalhos de qualidade e consistentes de artistas que já têm uma maturidade, com uma carreira em andamento, independentemente de serem conhecidos do grande público ou não. “Estou muito feliz porque a programação está bem rica nesse sentido e variada de estilos. Esse ano, temos também a presença forte de mulheres como protagonistas, como Dani e Debora Gurgel, que têm uma carreira internacional, mas o grande público no Brasil talvez ainda não as conheça. Tem também Jessica Kaline, que é uma jovem guitarrista, estudante da UFBA, que vem trazendo o seu quarteto”, destaca.

Workshops - Além dos shows, serão realizados workshops, das 14h às 16h, no Circo do Capão. Os temas são “Composição brasileira” (Debora Gurgel); “Sax e improvisação” (Joander Cruz), “A cena da música instrumental em Berlim” (Conexão Berlin) e “Baixo elétrico” (Filipe Moreno). A programação do evento inclui, ainda, a realização de uma campanha ambiental que envolve ações de coleta seletiva e, também, o incentivo à carona solidária. O objetivo dos organizadores com a ação é reduzir o impacto ambiental do projeto ao menor nível possível. O Festival de Jazz do Capão conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura; Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura.

Programação:

Sexta-feira (21/9)

Shows: Praça Principal do Vale do Capão, a partir das 20h.

Atrações: Mostra Capão com Stefano Cortese Trio e convidados, Paulo Mutti, Filipe Moreno e Tarcísio Santos, e Conexão Berlin (Alemanha).

Workshops: Circo do Capão.

14h – Composição Brasileira (Debora Gurgel).

16h – Sax e Improvisação (Joander Cruz).

Sábado (22/9)

Shows: Praça Principal do Vale do Capão, a partir das 20h.

Atrações: Mostra EMUS/UFBA com Jessica Kaline Quarteto, Eric Assmar Trio, Joander Cruz, Dani e Debora Gurgel Quarteto.

Workshops: Circo do Capão

14h – A cena da música instrumental em Berlim (Conexão Berlin)

16h – Baixo Elétrico (Filipe Moreno)

